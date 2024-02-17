Batan gemide 2 denizcinin cansız bedeni bulundu

Kaynak: Haber Merkezi
Batan gemide 2 denizcinin cansız bedeni bulundu
Marmara Denizi'nde batan yük gemisinde yapılan aramalarda 2 denizcinin cansız bedeni bulundu

Ayrıntılar geliyor...

Son Haberler
Ödemeler hesaplara yatmaya başladı! Bakan açıkladı Ekonomi
Ödemeler hesaplara yatmaya başladı! Bakan açıkladı
Yüksek tansiyonu düşürür. Nabzı yükseltir. Kalbin atışlarını artırır. İşte şifa saçan ot Şifalı Bitkiler
Yüksek tansiyonu düşürür. Nabzı yükseltir. Kalbin atışlarını artırır. İşte şifa saçan ot
18. EİB Moda Tasarım Yarışması’nda finalistler açıklandı Ekonomi
18. EİB Moda Tasarım Yarışması’nda finalistler açıklandı
Trafik kazasında arabadan fırlayan kadın elektrik direğinde asılı kaldı Dünya
Trafik kazasında arabadan fırlayan kadın elektrik direğinde asılı kaldı
Mihri Hanım’ın “Otoportre”si Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nde Kültür Sanat
Mihri Hanım’ın “Otoportre”si Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nde
Mucize otu böyle kullanın romatizma ağrılarınız dinsin Şifalı Bitkiler
Mucize otu böyle kullanın romatizma ağrılarınız dinsin