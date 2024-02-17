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Batan gemide 2 denizcinin cansız bedeni bulundu
Batan gemide 2 denizcinin cansız bedeni bulundu
17 Şubat 2024 / 11:00
Kaynak: Haber Merkezi
Marmara Denizi'nde batan yük gemisinde yapılan aramalarda 2 denizcinin cansız bedeni bulundu
Ayrıntılar geliyor...
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