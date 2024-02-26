Batan geminin kayıp personelini arama çalışmaları 100 gündür sürüyor

Zonguldak’ın Karadeniz Ereğli ilçesinde 19 Kasım 2023’te fırtınaya yakalanan ve mendireğe çarpıp batan “Kafkametler” adlı Türk kuru yük gemisindeki 12 kişilik mürettebattan 7’si hala kayıp. 100 gündür süren arama kurtarma çalışmalarına Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti, AFAD ve diğer kurumlar katılıyor.

Ekipler, denizde ve sahilde kayıp personeli bulmak için Erdemir Limanı civarında yoğunlaşıyor. Denizcilik Genel Müdürlüğü de batık geminin enkazını çıkarmak için çalışıyor. Aynı gün fırtınada parçalanan ve kıyıya sürüklenen Kamerun bayraklı “Pallada” adlı kargo gemisinin de söküm işlemi devam ediyor.

Kesilen gemi parçaları vinçlerle kamyonlara yüklenip bölgeden uzaklaştırılıyor. “Kafkametler” adlı gemi, Rusya’dan İzmir Aliağa Limanı’na yük götürüyordu. Fırtınada Ereğli Limanı’ndan ayrılırken askeri alandaki mendireğe çarpmış ve batmıştı. Gemideki 5 personelin cesedi bulunmuştu.