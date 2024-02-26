Batan geminin kayıp personelini arama çalışmaları 100 gündür sürüyor

Kaynak: AA
Batan geminin kayıp personelini arama çalışmaları 100 gündür sürüyor
Zonguldak açıklarında batan kuru yük gemisinin mürettebatından kayıp 7 kişinin bulunması için başlatılan çalışmalar 100 gündür devam ediyor.

Zonguldak’ın Karadeniz Ereğli ilçesinde 19 Kasım 2023’te fırtınaya yakalanan ve mendireğe çarpıp batan “Kafkametler” adlı Türk kuru yük gemisindeki 12 kişilik mürettebattan 7’si hala kayıp. 100 gündür süren arama kurtarma çalışmalarına Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti, AFAD ve diğer kurumlar katılıyor.

Ekipler, denizde ve sahilde kayıp personeli bulmak için Erdemir Limanı civarında yoğunlaşıyor. Denizcilik Genel Müdürlüğü de batık geminin enkazını çıkarmak için çalışıyor. Aynı gün fırtınada parçalanan ve kıyıya sürüklenen Kamerun bayraklı “Pallada” adlı kargo gemisinin de söküm işlemi devam ediyor.

Kesilen gemi parçaları vinçlerle kamyonlara yüklenip bölgeden uzaklaştırılıyor. “Kafkametler” adlı gemi, Rusya’dan İzmir Aliağa Limanı’na yük götürüyordu. Fırtınada Ereğli Limanı’ndan ayrılırken askeri alandaki mendireğe çarpmış ve batmıştı. Gemideki 5 personelin cesedi bulunmuştu.

Son Haberler
Şeriatçılar adliye önünde. Allah için koruma kanunu talep ettiler Gündem
Şeriatçılar adliye önünde. Allah için koruma kanunu talep ettiler
Helikopterle Ukrayna'ya kaçan Rus pilotun infazındaki ince detay. Dış haberler uzmanı Ardan Zentürk açıkladı Gündem
Helikopterle Ukrayna'ya kaçan Rus pilotun infazındaki ince detay. Dış haberler uzmanı Ardan Zentürk açıkladı
Elbisesindeki Arapça yazıyı Kuran ayeti sandıkları kadını linç etmek istediler Dünya
Elbisesindeki Arapça yazıyı Kuran ayeti sandıkları kadını linç etmek istediler
Yeme bağımlılığıyla ilgili uzmanından kritik açıklamalar Sağlık
Yeme bağımlılığıyla ilgili uzmanından kritik açıklamalar
KOOP-DES Programı'na başvurular 30 Mart'a kadar yapılabilecek Ekonomi
KOOP-DES Programı'na başvurular 30 Mart'a kadar yapılabilecek
Tornacılık yapan kadın öyle konuştu ki: 'Gemiciklerin, yalıcıkların, saraycıkların var. Sonra de ki namaz kılıyorum. Seninle aynı dini paylaşmak istemiyorum' Video
Tornacılık yapan kadın öyle konuştu ki: 'Gemiciklerin, yalıcıkların, saraycıkların var. Sonra de ki namaz kılıyorum. Seninle aynı dini paylaşmak istemiyorum'
Dilan Polat serbest bırakılmak için anket açtı. Instagramdan takipçilerine sordu Gündem
Dilan Polat serbest bırakılmak için anket açtı. Instagramdan takipçilerine sordu