Bathuayi Fenerbahçe efsanesini yakaladı

Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında Trabzonspor’a konuk olan Fenerbahçe, Fred’in iki golü ve Batshuayi’nin katkılarıyla 3-2’lik bir zafer elde etti ve liderlik yarışını devam ettirdi.

Michy Batshuayi, ligde gol attığı yedinci maçta da Fenerbahçe’ye galibiyeti getiren isim oldu.

Süper Lig’deki bu sezonki ilk golünü 17. haftada Kayseri deplasmanında atan Batshuayi, ilk 11 başladığı bu maçta üç gol birden atarak hat-trick yaptı ve takımının Mondihome Kayserispor’u 4-3 yenmesini sağladı.

O maçtan sonra, Batshuayi tüm gollerini oyuna sonradan girerek ligde kaydetti ve takımına önemli katkılarda bulundu.

Oyuna sonradan dahil olduğu maçlarda 6 kez gol sevinci yaşayan Michy Batshuayi, 2007-2008 sezonunda benzer performans sergileyerek bu anlamda kulüp rekoru kıran Semih Şentürk'ü yakaladı.

Michy Batshuayi; Kayserispor, Konyaspor, Başakşehir, Antalyaspor, Kasımpaşa, Pendikspor ve Trabzonspor maçlarında fileleri havalandırırken, Fenerbahçe bu 7 maçta hanesine 21 puan yazdırdı.