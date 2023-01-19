19 Ocak 2023 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Batı Balkan ülkelerinde şiddetli yağışlar sele yol açtı

Batı Balkan ülkelerinde şiddetli yağışlar sele yol açtı

Batı Balkan ülkesi Karadağ'da etkili olan şiddetli yağış sonucu nehir suları yükseldi. Başkent Podgorica'daki nehirlerin su seviyesinin yükselmesi üzerine yakınlardaki yürüyüş yolları kullanıma kapatıldı.

Haber Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe - 21:11
Takip Et

Batı Balkan ülkelerinde şiddetli yağışlar sele yol açtı

Batı Balkan ülkelerinde şiddetli yağışlar sele yol açtı
+
Aa
-

Bosna Hersek Federasyonu Sivil Koruma Dairesi, ülkenin güneyindeki Konjic'te dün akşam etkili olan sağanak nedeniyle su baskınlarının yaşandığını, Neretva ve Trebizat nehirlerinde su seviyesinin yükseldiğini duyurdu.

Konjic'teki bazı bölgelerde sel meydana geldiği, ülkenin güneyindeki diğer kentlerde birçok evi su bastığı belirtildi.

Başkent Saraybosna'da da gece etkili olan sağanak sonucu bazı evlerin bodrum katlarını su bastığı, kentin merkezinden geçen Miljacka Nehri'nde su seviyesinin yükseldiği bildirildi.

Bosna Hersek Federasyonu Meteoroloji Enstitüsü, şiddetli yağışların ülkenin güney ve güneybatı kesimlerinde devam edeceği uyarısı yaptı.

Sırbistan'da etkili olan sağanak ise ülkenin güneybatısındaki Sjenica kentini etkilerken, Grabovica Nehri'nin taşması sonucu çok sayıda evi su bastı.

Ülkede yağışların bugün de devam edeceği, ülkenin güneyindeki nehirlerde su seviyesinin yükseldiği ifade edildi...

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kassandra rüyasında gördü. Seçimi kimin kazanacağını açıkladı
1
﻿Kassandra rüyasında gördü. Seçimi kimin kazanacağını açıkladı
﻿Kassandra rüyasında gördü. Seçimi kimin kazanacağını açıkladı
﻿Sedat Peker gece yarısı bir twit paylaştı. 6 dakika tutup sildi. İşte o twit
2
﻿Sedat Peker gece yarısı bir twit paylaştı. 6 dakika tutup sildi. İşte o twit
﻿Sedat Peker gece yarısı bir twit paylaştı. 6 dakika tutup sildi. İşte o twit
﻿İlber Ortaylı: Kadınlar sarayda tangayla geziyor
3
﻿İlber Ortaylı: Kadınlar sarayda tangayla geziyor
﻿İlber Ortaylı: Kadınlar sarayda tangayla geziyor
﻿Emeklilerin bayram ikramiyesi belli oldu. Yine AKP'liler içeriden sızdırdı
4
﻿Emeklilerin bayram ikramiyesi belli oldu. Yine AKP'liler içeriden sızdırdı
﻿Emeklilerin bayram ikramiyesi belli oldu. Yine AKP'liler içeriden sızdırdı
﻿Jesus Arda Güler kararını verdi
5
﻿Jesus Arda Güler kararını verdi
﻿Jesus Arda Güler kararını verdi
﻿Merkez Bankası'ndan kredi uyarısı. Bankalara yazı gönderildi
6
﻿Merkez Bankası'ndan kredi uyarısı. Bankalara yazı gönderildi
﻿Merkez Bankası'ndan kredi uyarısı. Bankalara yazı gönderildi
﻿Avukatı yanıtladı: Sedat Peker seçime 2 ay kala açıklama yapacak mı?
7
﻿Avukatı yanıtladı: Sedat Peker seçime 2 ay kala açıklama yapacak mı?
﻿Avukatı yanıtladı: Sedat Peker seçime 2 ay kala açıklama yapacak mı?
﻿Çanakkale'de ruhsatsız 12 tabanca ele geçirildi
﻿Çanakkale'de ruhsatsız 12 tabanca ele geçirildi
﻿Çanakkale'de ruhsatsız 12 tabanca ele geçirildi
﻿Bitlis ve İstanbul'da terör operasyonu. 3 şüpheli gözaltına alındı
﻿Bitlis ve İstanbul'da terör operasyonu. 3 şüpheli gözaltına alındı
﻿Bitlis ve İstanbul'da terör operasyonu. 3 şüpheli gözaltına alındı
﻿Karabük'te devrilen tırın sürücüsü yaralandı
﻿Karabük'te devrilen tırın sürücüsü yaralandı
﻿Karabük'te devrilen tırın sürücüsü yaralandı
﻿Borsa günü yükselişle tamamladı
﻿Borsa günü yükselişle tamamladı
﻿Borsa günü yükselişle tamamladı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.