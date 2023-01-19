Batı Balkan ülkelerinde şiddetli yağışlar sele yol açtı

Bosna Hersek Federasyonu Sivil Koruma Dairesi, ülkenin güneyindeki Konjic'te dün akşam etkili olan sağanak nedeniyle su baskınlarının yaşandığını, Neretva ve Trebizat nehirlerinde su seviyesinin yükseldiğini duyurdu.

Konjic'teki bazı bölgelerde sel meydana geldiği, ülkenin güneyindeki diğer kentlerde birçok evi su bastığı belirtildi.

Başkent Saraybosna'da da gece etkili olan sağanak sonucu bazı evlerin bodrum katlarını su bastığı, kentin merkezinden geçen Miljacka Nehri'nde su seviyesinin yükseldiği bildirildi.

Bosna Hersek Federasyonu Meteoroloji Enstitüsü, şiddetli yağışların ülkenin güney ve güneybatı kesimlerinde devam edeceği uyarısı yaptı.

Sırbistan'da etkili olan sağanak ise ülkenin güneybatısındaki Sjenica kentini etkilerken, Grabovica Nehri'nin taşması sonucu çok sayıda evi su bastı.

Ülkede yağışların bugün de devam edeceği, ülkenin güneyindeki nehirlerde su seviyesinin yükseldiği ifade edildi...