Batı Karadeniz için yağış uyarısı

Kaynak: İHA
Batı Karadeniz için yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz’de ikamet eden vatandaşlara sağanak yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Batı Karadeniz için yağış uyarısında bulunuldu. Yapılan uyarıda, “Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre Batı Karadeniz’de beklenen gök gürültülü sağanak yağışların bu akşam (14 Haziran) saatlerinden itibaren ilimizde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.” ifadelerine yer verildi.

aw227804-01.jpgVatandaşlardan ani sel, su baskını, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları istenirken şiddetli yağışların Cumartesi öğleden sonra etkisini kaybetmesinin beklendiği kaydedildi.

Gök gürültülü sağanak yağışın 14 Haziran 2024 Cuma günü saat 20.00 ile 15 Haziran 2024 Cumartesi günü saat 15.00 saatleri arasında etkisi göstermesi bekleniyor.

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