Batı Şeria'da 3'ü kadın 10 Filistinli gözaltına alındı

Kaynak: AA
Batı Şeria'da 3'ü kadın 10 Filistinli gözaltına alındı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde düzenlediği baskınlarda 10 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, gece baskınları Ramallah, El-Bire ve Nablus'ta gerçekleştirildi. Ramallah ve El-Bire'deki operasyonlarda, İsrail hapishanesinde tutuklu bulunan Filistin Halk Kurtuluş Cephesi Genel Sekreteri Ahmed Sadat'ın eşi Able Sadat da dahil olmak üzere 3 kadın gözaltına alındı.

Ahmed Sadat'ın kızı, sosyal medyada paylaştığı bir videoda, 20'den fazla askerin evlerini bastığını, annesini gözaltına aldığını ve evde arama yaparak eşyaların fotoğraflarını çektiklerini ifade etti.

İsrail güçleri ayrıca, Nablus'un doğusundaki Balata Mülteci Kampı'nda 3, güneydeki Madama köyünde 1 ve Ramallah'ın kuzeydoğusundaki Silvad kasabasında 3 Filistinliyi daha gözaltına aldı.

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