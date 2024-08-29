Batı Şeria'da tutuklu sayısı 10 bini aştı

İsrail Ordusu Gazze şeridinde kara ve hava harekatlarına devam ederek her gün onlarca Filistinli sivilin hayatını kaybetmesine sebep olmaya devam ediyor. 7 Ekim tarihinden bu yana işgal atındaki Gazze'de hayatını kaybeden sivillerin sayısı 40 bini aşarken yaralı sayısı ise hayatını kaybedenlerin sayısından kat be kat daha fazla.

Filistin Sağlık Bakanlığı ise yaptığı açıklamada birçok cansız bedenin enkaz altında olduğunu ancak cenazeleri almaya da İsrail askerlerinin engel olduğunu belirtti. Gazze'de bir yandan katliamlarına devam eden İsrail, etrafını çepe çevre sardığı Batı Şeria bölgesinde de sivil halka baskı yapmaya devam ediyor. Açıklanan son verilere göre 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria bölgesinde gözaltına alınanların sayısı 10 bin 200'ü aştı.