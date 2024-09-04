Yıllar önce başlatılan su altı müzesi projesiyle oluşturulan yapay resifler ve doğal olarak oluşan batıklar, bölgeye gelen dalgıçları büyülüyor.

İbrice Limanı, özellikle dalış tutkunlarının uğrak noktası haline geldi. Dalış eğitmeni Serdar Savaşal ve ekibi, son olarak İbrice Limanı açıklarındaki batık bir gemiyi görüntüledi. Bu batık, hem tarihi hem de doğal güzelliğiyle dalgıçlar için eşsiz bir deneyim sunuyor.

Saros Körfezi'nin bir diğer gözde noktası ise İbrice Limanı'nın 1 mil açığında batırılan Airbus A330 tipi yolcu uçağı. 2018 yılında emekliye ayrılan bu dev uçak, 6 tırla parçalar halinde Antalya'dan Edirne'ye getirilerek, su altı müzesine kazandırıldı. Batık uçak, hem görselliği hem de büyüklüğüyle dalgıçların büyük ilgisini çekiyor.

Saros Körfezi'nin berrak suları, zengin biyoçeşitliliği ve tarihi batıklarıyla dalış turizmine önemli katkılar sağlıyor. Bölgeye gelen yerli ve yabancı turistler, hem doğayla iç içe vakit geçirme hem de unutulmaz bir dalış deneyimi yaşama fırsatı buluyor.

Saros Körfezi, su altı müzesi projesiyle hem turizmi canlandırıyor hem de deniz ekosistemine katkı sağlıyor. Yapay resifler, deniz canlıları için yeni yaşam alanları oluştururken, batıklar da su altı ekosisteminin gelişimine önemli ölçüde destek oluyor.