Batın adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Erkek çocuk ismi arayan ebeveynler Batın isminin anlamını araştırıyor. Peki, Batın ne demek? Batın isminin anlamı nedir?
BATIN NE DEMEK?
Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Batın ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:
- Allah’ın 99 isminden biri.
- Görünmeyen.
- İç, iç yüzü.
- Sır, gizli.
BATIN İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?
Batın ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmektedir ve taşıdığı anlam nedeniyle Batın adını koymak caiz değildir.