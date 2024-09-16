Batıyı endişelendiren anlaşma: Hindistan semaları Rus jetlerine emanet

Hindistan'ın yeni savaş uçağı satın alma planları, Rusya'nın pazarlama stratejileriyle şekillenmeye devam ederken daha da ertelenebilir. Moskova, Hindistan’ın savunma sanayisinde dikkate değer bir oyuncu olma arzusunu fark etmiş durumda ve bu doğrultuda Hindistan'a, Su-75 Checkmate savaş uçağının yerli üretim haklarını sunarak büyük bir teklif yaptı. Eğer bu ortaklık gerçekleşirse, Hindistan sadece kendi hava kuvvetlerini güçlendirmekle kalmayacak, aynı zamanda bu uçakları diğer ülkelere ihraç etme fırsatını da elde edecek. Bu teklif, Hindistan’ın savunma sanayisinde bağımsızlaşma hedefi için önemli bir adım olarak görülüyor.

Rusya'nın Hindistan'a sunduğu bu iş birliği teklifi, teknoloji transferini de içeriyor. Bu durum, Hindistan’ın sadece uçak üretiminde değil, aynı zamanda ileri savunma teknolojilerini öğrenme ve geliştirme konusunda da büyük bir avantaj sağlayacak. Rusya’nın iddialarına göre, Su-75 Checkmate, beşinci nesil bir savaş uçağının gizlilik özelliklerini ve ileri teknolojik donanımlarını, diğer benzer uçaklardan çok daha düşük bir maliyetle sunuyor. Rus yetkililer, bu uçağın birim maliyetinin 30-35 milyon dolar arasında olacağını belirtiyor.

Su-75 Checkmate, Rusya tarafından beşinci nesil bir çok amaçlı gizli savaş uçağı olarak tanıtılıyor. Uçağın teknik özellikleri oldukça etkileyici; saatte 1.8 Mach hıza ulaşabilmesi, 3.000 kilometre menzile sahip olması ve 16.500 metreye kadar operasyon yapabilmesi bu uçağı oldukça cazip kılıyor. Ayrıca, 7.4 tonluk silah kapasitesi ve hem hava-hava hem de hava-yer görevlerinde kullanılabilecek geniş bir mühimmat yelpazesine sahip olması, Su-75'in çok yönlülüğünü artırıyor. Uçağın iç bölmelerinde taşınan mühimmatlar, gizlilik özelliklerini korumasını sağlarken, gelişmiş aviyonik sistemleri ve yapay zeka destekli pilot yardım sistemleri de dikkat çekiyor.

Rusya, bu projeyi Hindistan’a sunarken, aynı zamanda maliyetlerde önemli indirimler yaptığını da belirtiyor. 2024’ün başlarında, Hindistan Hava Kuvvetleri’nden emekli Mareşal Anil Khosla, yerel medyaya verdiği demeçte, Hindistan’ın bu teklifi kabul etmeden önce detaylı bir maliyet-fayda analizi yapması gerektiğini vurguladı. Khosla, böyle bir anlaşmanın Hindistan’a gerçekten stratejik bir kazanç sağlayıp sağlamayacağını dikkatle değerlendirmesini önerdi.

Bu, Hindistan'ın Rusya ile ilk savunma iş birliği değil. Daha önce Su-30MKI uçaklarının üretiminde benzer bir ortaklık yapılmıştı. 1996 yılında Hindistan, hava kuvvetlerini geliştirmek amacıyla Rusya’dan 40 Su-30 savaş uçağı siparişi verdi. Bu siparişle başlayan süreç, Hindistan için savunma sanayisinde büyük bir dönüm noktası oldu. Su-30MKI modeli, Rus, Hint, Fransız ve İsrail teknolojilerinin bir araya gelmesiyle oluşturulmuş ve dünya çapında çok amaçlı bir savaş uçağı olarak büyük bir başarıya imza atmıştı.

2000 yılında Hindistan, Rusya ile lisans anlaşması yaparak bu uçakları kendi topraklarında üretme hakkını elde etti. Hindustan Aeronautics Limited (HAL) aracılığıyla Su-30MKI uçaklarının yerli üretimi, Hindistan'ın savunma sanayisindeki bağımsızlık yolculuğunda önemli bir kilometre taşı oldu. 2017 yılına kadar HAL, 200’den fazla Su-30MKI üretmişti ve bu uçaklar Hindistan Hava Kuvvetleri’nin bel kemiği haline gelmişti.

Su-75 Checkmate ile ilgili teklifin en dikkat çekici yönlerinden biri de, Rusya’nın bu anlaşmanın sadece hükümetler arası bir düzeyde yapılmasını istemesi. Bu, Hindistan'ı zor bir kararla karşı karşıya bırakıyor. Uzmanlar, Hindistan’ın Rusya ile böyle bir anlaşmaya varmasının, Batılı üreticilerden gelen 114 adet çok amaçlı savaş uçağı talebini iptal etmek zorunda bırakabileceğini öne sürüyorlar. Bu iptal, Batı'daki savunma devlerini hayal kırıklığına uğratmakla kalmaz, aynı zamanda büyük bir diplomatik krize de yol açabilir.

MRFA (Çok Amaçlı Savaş Uçağı) ihalesinde yarışan isimler arasında Lockheed Martin, Boeing, Dassault Aviation, Saab ve Eurofighter gibi büyük firmalar yer alıyor. Eğer Hindistan, Rusya’nın teklifine “evet” derse, bu büyük savunma şirketleri hayal kırıklığına uğrayabilir ve Hindistan’a olan ticari ve diplomatik ilişkiler olumsuz etkilenebilir. Özellikle Lockheed Martin’in F-21, Boeing’in F/A-18 Super Hornet ve Dassault’un Rafale gibi ileri teknolojiye sahip modelleri, Hindistan için güçlü alternatifler olarak öne çıkıyor.

Rusya'nın Hindistan’a sunduğu “yerli üretim” teklifi sadece Hindistan’da üretim hatları kurmayı değil, aynı zamanda Hindistan’ın bu uçakları başka ülkelere satma hakkına sahip olmasını da içeriyor. Peki, Rusya neden bu kadar stratejik bir teklifle Hindistan'ın kapısını çalıyor? Bazıları bunu riskli bir hamle olarak nitelendirebilir, ancak günümüz küresel dinamikleri göz önüne alındığında, Rusya'nın böyle bir stratejik adım atması oldukça mantıklı.

Ekonomik yaptırımlar ve uluslararası baskılarla boğuşan Rusya için her doların büyük önemi var. ABD’nin CAATSA gibi yasalarla küresel ticari ilişkileri karmaşıklaştırdığı bir dönemde, Rusya, Hindistan gibi stratejik ortaklarla yaratıcı ittifaklar kurmak zorunda kalıyor. Bu tür iş birlikleri, sadece ekonomik anlamda değil, aynı zamanda savunma sanayisi açısından da hayati önem taşıyor.

Aslında bu strateji, Rusya tarafından daha önce de denendi. 2020 yılında Rusya, Hindistan’a, Nashik’teki Hindustan Aeronautics Limited (HAL) fabrikasını Su-30MKI uçaklarının ihracat merkezi olarak kullanma teklifinde bulunmuştu. Bu teklif, iki ülke arasındaki savunma iş birliğini daha da güçlendirmek amacıyla yapılmıştı. HAL, Su-30MKI uçaklarını sadece Hindistan Hava Kuvvetleri için üretmekle kalmayacak, aynı zamanda bu uçakları diğer ülkelere de ihraç edecekti. Bu teklif, Hindistan’ın savunma ihracatını artırma hedefine mükemmel bir şekilde uyum sağlıyor.

Su-75 Checkmate’in uluslararası pazarlarda tanıtılması ve Hindistan’ın bu üretim sürecine dahil edilmesi, Hindistan’ın havacılık sektörünü önemli ölçüde güçlendirecek bir adım olarak öne çıkıyor. Rusya, Hindistan’ın özel sektör şirketleriyle iş birliği yaparak Checkmate üretimi için güçlü bir tedarik zinciri kurmayı hedefliyor. Bu iş birliği, Hindistan’ın havacılık sektörünü desteklemenin yanı sıra, Rusya’ya da bu ileri teknoloji uçakların üretim ve ihracatında güvenilir bir ortak sağlayacak.

Hindistan'ın bu stratejik karar aşamasında atacağı adım, sadece Hindistan-Rusya ilişkilerini değil, küresel savunma pazarını da derinden etkileyecek.