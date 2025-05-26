Batman Petrolspor finale yükseldi

Nesine 2. Lig play-off 3. tur rövanş karşılaşmasında Batman Petrolspor sahasında Altınordu FK ile 1-1 kalarak finale yükseldi.

Batman Petrolspor, Batman Yeni Şehir Stadyumu'ndaki müsabakanın 30. dakikasında Mert Çapar'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Altınordu FK'dan Hüseyin Bulut, 85. dakikada penaltıdan attığı golle skorda 1-1 eşitliği sağladı. Maç beraberlikle sonuçlandı.

İlk maçta Altınordu FK'yı 1-0 mağlup eden Batman Petrolspor, finale adını yazdıran ekip oldu. Batman Petrolspor’un finaldeki rakibi Vanspor ile Elazığspor eşleşmesinin galibi olacak.

Vanspor’un ilk maçı 4-1 kazandığı eşleşmede Elazığ’da oynanan rövanş karşılaşması yan hakemin tribünden atılan madde ile yaralanması sonucu tatil edilmişti.