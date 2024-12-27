Batman‘da 1 yaşındaki bebek pencereden düştü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Batman‘da 1 yaşındaki bebek pencereden düştü

Batman'da, 2. kattaki evin penceresinden düşen 1 yaşındaki bebek, vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Olay, Batman merkeze bağlı İrmi Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, 2 katlı bir binanın ikinci katındaki dairede bulunan M.A.S. isimli bebek, henüz belirlenemeyen bir nedenle pencereden dengesini kaybederek sert zemine düştü.

Düşme sonucu vücudunda ciddi yaralanmalar meydana gelen 1 yaşındaki bebek, çevredeki vatandaşların yardımıyla hemen olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Hastanede tedavi altına alınan bebeğin sağlık durumu ciddiyetini korurken, polis ekipleri de olayla ilgili soruşturma başlattı.

Düşmenin nedenine ve bebeğin pencereden nasıl düştüğüne dair incelemeler devam ediyor.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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