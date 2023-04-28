Batman'da 13 bin 449 adet kaçak ilaç ele geçirildi

Batman'da kargo yoluyla piyasaya sürülmek üzere olan 13 bin 449 adet reçetesiz ve faturasız ilaca el konuldu.

Batman'da 13 bin 449 adet kaçak ilaç ele geçirildi

İHA'nın haberine göre, Batman İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, kentte yapmış olduğu saha çalışmalarında kargo üzerinden farklı illerde bulunan şahıslara yasa dışı yollardan piyasaya sürülmek üzere ilaç gönderileceğini tespit etti.

Yapılan çalışmalarda; reçetesiz, faturasız, üzerinde barkod bulunmayan, saklama ve nakil şartlarına aykırı olarak başka bir ile sevk edilmek üzere olan toplamda 137 koli içerisinde 13 bin 449 adet ilaca (serum, antibiyotik, ağrı kesici) el konuldu.

Olaya ilişkin şüpheli E.A., gözaltına alındı. Şüphelinin emniyet işlemleri devam ediyor.

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