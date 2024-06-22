Batman'da 44 yolcuyu taşıyan otobüs alev topuna döndü

Kozluk ilçesi İpekyolu Caddesi'nde meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre akşam saatlerinde Van’dan Antalya’ya doğru hareket eden 34 GUJ 369 plakalı yolcu otobüsünün motor kısmı alev aldı.

44 yolcunun bulunduğu otobüs kısa sürede dumanlarla kaplanırken, şans eseri Kozluk Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü önünde tutuşan otobüse, belediyeye ait itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederek yaşanabilecek olası bir facianın önüne geçti. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda, otobüste maddi hasar meydana geldi.

Polis ekipleri tarafından olaya ilişkin inceleme başlatıldı.