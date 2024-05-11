Batman’da aç kalan ayılar arı kovanlarına saldırdı

Yaylada 15 yıldır arıcılık yapan İrfan Malgir'e ait yaklaşık 250 arılı kovan, ayıların hedefi oldu. Malgir, ayı saldırısında 30'dan fazla bal dolu arılı çıtanın zarar gördüğünü ifade etti.

Arıcı İrfan Malgir, yaşanan olay karşısında hem arıcıların hem de ayıların zarar görmemesi için elektrikli çitlerle önlem alınabileceğini belirtti.

ölgede bu yıl ayı popülasyonunda bir artış olduğunu vurgulayan Malgir, "Kara kovan arı besiciliği yaparak organik bal üretimi ile uğraşıyorum. Arılarımızı yüksek kesimlere çıkartarak daha kaliteli bal hedefliyoruz. Ancak bu yıl ayıların saldırılarına maruz kalıyoruz. Benim ve bazı arıcıların kovanlarına dadanan ayılar, kovanlara zarar veriyor. Bu yıl artan ayı saldırılarından dolayı yüksek alanlara çıkmaktan korkuyoruz. Ayılara da zarar vermek istemiyoruz. 15 yıldır arı besiciliği yapıyorum ve ilk defa böyle bir durumla karşılaşıyorum" dedi.