Batman’da belediye otobüsü ve minibüs çarpıştı: 8 yaralı

Edinilen bilgiye göre, kaza Batman kent merkezi Tilmerç Mahallesinde meydana geldi. Belediye otobüsü ile minibüs henüz bilinmeyen bir sebeple çarpıştı. Çarpışmanın ardın minibüs yan yattıktan sonra yol üzerinde bulunan direğe çarptıktan sonra durabildi.

Oluşan kazada 8 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken polis kazayla ilgili inceleme başlattı. (İHA)