Batman'da boru hattından sızan petrol dereye karıştı

Kaynak: DHA
Batman'da boru hattından sızan petrol dereye karıştı
Batman'ın Beşiri ilçesinde TPAO'ya ait boru hattından sızan ham petrol, bölgeden geçen dereye karıştı. Ekipler iki noktada temizlik çalışması başlattı.

Sızıntı, Beşiri ilçesi İkiköprü Beldesi'ne bağlı Durucak köyü yakınlarında bulunan bir derede gerçekleşti. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye TPAO ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede, Silivanka petrol sahasına ait boru hattında bir sızıntı olduğu tespit edildi. Boru hattında onarım çalışması başlatılırken, petrolün karıştığı derede de iki noktada temizlik çalışması başlatıldı.

Vidanjör yardımıyla dereden çekilen ham petrol üretim sahasına geri gönderilirken, sızıntının yer altındaki eski boruların aşınmasından kaynaklandığı belirtildi.

Temizlik çalışmaları sürüyor.

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