Batman’da çıkan yangın evi küle çevirdi

Batman kent merkezinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın sonrasında alevlere teslim olan müstakil ev, kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Seyitler Mahallesinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre müstakil bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Evden yükselen dumanları fark eden çevre sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek yaklaşık bir saat süren çalışma sonucunda alevleri kontrol altına aldı. Yangının etkisiyle evde büyük çapta hasar meydana gelirken, alevlere teslim olan ev kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.