Batman’da çıkan yangın evi küle çevirdi

Kaynak: İHA
Batman’da çıkan yangın evi küle çevirdi

Batman'da henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında alevlere teslim olan müstakil ev, kullanılamaz hale geldi.

Batman kent merkezinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın sonrasında alevlere teslim olan müstakil ev, kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Seyitler Mahallesinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre müstakil bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Evden yükselen dumanları fark eden çevre sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek yaklaşık bir saat süren çalışma sonucunda alevleri kontrol altına aldı. Yangının etkisiyle evde büyük çapta hasar meydana gelirken, alevlere teslim olan ev kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Son Haberler
ABD'den Romanya'ya 7,2 milyar dolarlık F-35 satışı: 32 uçak için onay çıktı
ABD'den Romanya'ya F-35 satışına onay
4 katlı binanın çatı katında yangın
4 katlı binanın çatı katında yangın
Çanakkale’de 34 kaçak göçmen kurtarıldı
Çanakkale’de 34 kaçak göçmen kurtarıldı
Narin cinayetinde 2 gözaltı daha
Narin cinayetinde 2 gözaltı daha
Takla atan otomobil hurdaya döndü: 3 yaralı
Takla atan otomobil hurdaya döndü: 3 yaralı