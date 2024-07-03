Batman’da deprem dolandırıcılarına operasyon: 23 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde enkaz altında kalarak hurdaya dönen araçların bilgilerini çalarak çalıntı veya hacizli/yakalamalı araçlarda kullanıldığı ihbarı üzerine olayla ilgili inceleme başlattı.

“Resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık” suçlarına karşı gerçekleştirilen çalışmalarda, 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan deprem felaketi nedeniyle ağır hasar görerek kullanılamaz hale gelen araç ve otomobillerin resmi kimliklerinin, çalıntı veya haciz-yakalamalı araçlara nakletmek suretiyle haksız kazanç sağlayıp vatandaşların mağdur olmasına neden olan kişilere yönelik inceleme başlattı. Yapılan çalışmalarda 2024 yılından itibaren çeşitli marka ve modellerde deprem nedeniyle kullanılamaz hale gelmiş 11 aracın kimliklerinin çalıntı veya haciz-yakalamalı araçlar ile değiştirerek araçların vatandaşlarımıza satışının yapıldığı belirlendi. Yaşanan olay sonrası söz konusu araçlar ele geçirildi ve 23 kişi gözaltına alındı.