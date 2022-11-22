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Batman'da düzenlenecek etkinlikler izne bağlandı   

Batman merkez ve tüm ilçelerinde 30 Kasım'a kadar düzenlenecek bütün etkinliklerin idari izne bağlandığı duyuruldu.

Haber Giriş: 22 Kasım 2022 Salı - 21:56
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Batman'da düzenlenecek etkinlikler izne bağlandı   

Batman'da düzenlenecek etkinlikler izne bağlandı   
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Valilikten yapılan açıklamada, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi amacıyla 'Batman il merkezinde ve tüm ilçelerinde her türlü eylem ve etkinliklerin 30 Kasım'a kadar izne bağlandığı' duyuruldu. 

Resmi kamu kurum ve kuruluşların yapacağı toplantı, tören, şenlik, karşılama ve uğurlama gibi etkinliklerin hariç tutulduğunun bildirildiği açıklamada, "İlimiz merkezi ve ilçelerimizde bu konu dahilinde ve çeşitli isimler altında açık ve kapalı alanlarda yapılması muhtemel tüm eylem ve etkinliklerin, her türlü açık hava toplantısı, basın açıklaması, protesto gösteri yürüyüşü, protesto eylemi, insan zincir, çelenk sunma, bildiri broşür dağıtma, stant kurma, çadır kurma ile bunun gibi tüm eylem ve etkinlikler 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17. ve 19. Maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/A, B ve C Maddeleri gereğince 23.11.2022 günü saat 08.00'den 30.11.2022 günü saat 23.59'a kadar (8) gün süreyle yasaklanmıştır" denildi. 
                           

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