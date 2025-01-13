Batman’da göçmen kaçakçılığı operasyonu

Kaynak: İHA
Batman’da göçmen kaçakçılığı operasyonu

Batman'da TIR kasasında kente kaçak yollarla göçmen getirdiği belirlenen 2 kişi tutuklandı.

Batman il Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı Şube Müdürlüğünce göçmen kaçakçılığı suçlarını önlemeye yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 2 TIR'da arama yapıldı. Yapılan aramalarda ülkeye illegal yollarla girmiş ve ülke içerisinde başka illere götürülen 5 kişi TIR dorselerinde yakalandı.

Yakalanan yabancı uyruklu şahıslar adli işlemlerinin ardından idari işlemler yapılmak üzere İl Göç İdaresi Göçmen Sevk Merkezine teslim edildi. Göçmen kaçakçılığı ile ilgili yakalanan şüpheli 2 şahıs ise Göçmen Kaçakçılığı suçundan tutuklandı.

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