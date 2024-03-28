Batman'da iftar vakti silahlı saldırı: Şüpheli yakalandı

Olay, 28 Mart 2024 tarihinde Kültür Mahallesi'nde meydana geldi. H.Y. isimli şahıs, iftar saatinde husumetlisi R.A.'nın cep telefonu dükkanına silahla ateş etti.

Silah seslerini duyanlar durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Şans eseri olayda ölen ya da yaralanan olmazken, kurşunların isabet ettiği iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

H.Y., olay yerinden uzaklaşamadan polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgusu tamamlanan H.Y., sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. H.Y.'nin R.A. ile husumetinin nedeni ve olayda kullanılan silahın akıbeti araştırılıyor.