Batman'da iftar vakti silahlı saldırı: Şüpheli yakalandı

Kaynak: İHA
Batman'da iftar vakti silahlı saldırı: Şüpheli yakalandı
Batman'da iftar saatinde husumetlisinin iş yerine silahla ateş eden şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, 28 Mart 2024 tarihinde Kültür Mahallesi'nde meydana geldi. H.Y. isimli şahıs, iftar saatinde husumetlisi R.A.'nın cep telefonu dükkanına silahla ateş etti.

Silah seslerini duyanlar durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Şans eseri olayda ölen ya da yaralanan olmazken, kurşunların isabet ettiği iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

H.Y., olay yerinden uzaklaşamadan polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgusu tamamlanan H.Y., sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. H.Y.'nin R.A. ile husumetinin nedeni ve olayda kullanılan silahın akıbeti araştırılıyor.

aw172437-01.jpg

aw172437-02.jpg

Son Haberler
Kazada savrulan motosiklet, kaldırımdaki yayalara çarptı: 1 ölü, 3 yaralı Gündem
Kazada savrulan motosiklet, kaldırımdaki yayalara çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
Nevşin Mengü'den iddia çıkış: 'Mehmet Şimşek'i İngiltere'den getirdiniz Batman'da Belediye Başkanı için oy istiyor' Video
Nevşin Mengü'den iddia çıkış: 'Mehmet Şimşek'i İngiltere'den getirdiniz Batman'da Belediye Başkanı için oy istiyor'
Erden Timur medya patronu oldu. Dev şirketin haklarını satın aldı. 15 yıl boyunca Türkiye'nin en büyüğüydü Spor
Erden Timur medya patronu oldu. Dev şirketin haklarını satın aldı. 15 yıl boyunca Türkiye'nin en büyüğüydü
Tavan arasında doğum yapan kedi ve yavruları düşerken montuyla yakalamaya çalışan vatandaş yürekleri ısıttı Video
Tavan arasında doğum yapan kedi ve yavruları düşerken montuyla yakalamaya çalışan vatandaş yürekleri ısıttı
Çorlu'da geri dönüşüm tesisinde yangın Gündem
Çorlu'da geri dönüşüm tesisinde yangın
Fenerbahçe'ye Şampiyonlar Ligi müjdesi Spor
Fenerbahçe'ye Şampiyonlar Ligi müjdesi
Akkuyu Nükleer Santrali'nde maaş krizi: İşçiler iş bıraktı, gerginlik yaşandı Gündem
Akkuyu Nükleer Santrali'nde maaş krizi: İşçiler iş bıraktı, gerginlik yaşandı