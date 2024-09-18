Batman’da İntihar etmek isterken yanındaki kişiyi vurdu

Batman Çarşı Mahallesi Kuyumcular Çarşısı'nda 45 yaşındaki kuyumcu K.E., iş yerinde başına ateşlediği tabancayla intihara teşebbüs etti. K.E. olayda ağır yaralanırken seken kurşun, iş yerinde bulunan bir vatandaşa isabet etti.

KAFASINA SIKTIĞI KURŞUN SEKEREK YANINDAKİ KİŞİYİ VURDU

Yaşanan olay sonrası K.E. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. İhbar sonrası bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra hastaneye sevk edildi. K.E.'nin durumunun ağır olduğu belirtildi. Ekipler, olayla ilgili inceleme başlattı.