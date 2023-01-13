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Minibüse silahlı saldırı. Ölü ve yaralı var

Batman’da bir minibüse uzun namlulu silahla saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 kişi öldü, 2’si ağır 5 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma - 09:17
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Batman’da minibüse uzun namlulu silahlarla saldırı

Minibüse silahlı saldırı. Ölü ve yaralı var
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DHA’nın haberine göre, olay akşam saatlerinde ilçeye bağlı Armutlu köyünde meydana geldi. İddiaya göre H.D., İstanbul’dan taziye ziyareti için gelen aralarında husumetlilerinin olduğu minibüse, uzun namlulu silahla ateş açtı.

H.D. olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde minibüste bulunan Hifzullaf Güler ve Abdurrahman Güler’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Saldırıda yaralanan Ömer Güler, Hüseyin Güler, Necmettin Güler, İsmet Güler ve Mehmet Özcan ise ilk müdahalelerinin ardından Kozluk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan 2 yaralı buradan Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Jandarma ekipleri, husumetli iki aile arasında yeni bir olay yaşanmaması için köyde geniş güvenlik önlemi alırken, H.D.’nin yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan husumetli iki aile arasında 2022’de yaşanan silahlı kavgada 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

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