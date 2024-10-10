Batman'da otomobil, kamyonete arkadan çarptı

Kaynak: DHA
Batman'da otomobil, kamyonete arkadan çarptı

Batman'da, kontrolden çıkarak kamyonete arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Mehmet Belge (32) yaşamını yitirdi, 2 kişi de ağır yaralandı.

Batman'da yaşanan kaza, saat 19.00 sıralarında Havaalanı Kavşağında meydana geldi.

Mehmet Belge yönetimindeki 59 AAE 527 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu V.Ç. yönetimindeki 72 ABY 433 plakalı kamyonete arkadan çarptı.

batmanda-otomobil-kamyonete-arkadan-ca-363823-100471.jpg

Kazada otomobildeki 3 kişi yaralanırken, ihbarla bölgeye sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı. Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

batmanda-otomobil-kamyonete-arkadan-ca-363821-100471.jpg

Yaralılardan sürücü Mehmet Belge, kurtarılamadı. Belge’nin cenazesi, otopsi için morga götürüldü. Diğer yaralıların da hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son Haberler
Kayıp Rojin'in son görüntüleri ortaya çıktı
Kayıp Rojin'in son görüntüleri ortaya çıktı
Helene Kasırgası’nan 'ilahi' kurtuluş
Helene Kasırgası’nan 'ilahi' kurtuluş
Mersin KYK yurdu önünde taciz iddiaları üzerine eylem
Mersin KYK yurdu önünde taciz iddiaları üzerine eylem
TD Bank suçlu bulundu: CEO özür diledi
TD Bank suçlu bulundu: CEO özür diledi
Altının kilogram fiyatı 2 milyon 900 bin liraya yükseldi
Altının kilogram fiyatı 2 milyon 900 bin liraya yükseldi