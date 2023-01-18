18 Ocak 2023 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Otomobil ters dönmüş bulundu! Sürücü kayıp

Batman’da, köy yolunda ters dönmüş bulunan otomobilin sürücüsüne ulaşılamadı. Araçtan Ukrayna’dan Şehmus P. (36) adına alınmış ehliyet çıkarken, hastanelere de kaza nedeniyle herhangi bir yaralı girişi yapılmadığı belirtildi.

Haber Giriş: 18 Ocak 2023 Çarşamba - 13:12
Takip Et

Batman'da otomobil köy yolunda ters dönmüş halde bulundu sürücü kayıp

Otomobil ters dönmüş bulundu! Sürücü kayıp
+
Aa
-

Gercüş ilçesi Kırkat köyünde 47 AF 763 plakalı otomobil, sabah yol ortasında ters dönmüş bulundu. Köylüler, içinde kimsenin olmadığı araçla ilgili durumu jandarmaya bildirdi. Kaza yerine gelen ekiplerce yapılan incelemede; aracın içinden içki kutuları ve Ukrayna’dan alınmış, Mardin nüfusuna kayıtlı Şehmus P. adına düzenlenen ehliyet bulundu. Hastane ile yapılan görüşmede, bu isimde kişi veya kaza ile ilgili herhangi bir yaralı girişinin olmadığı belirtildi. Köylülerin de ehliyette ismi yazılı kişiyi tanımadığı belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Kaynak: DHA)

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Suç oranına göre en tehlikeli 3 burç açıklandı. Arkadaşınıza burcunu sorun
1
﻿Suç oranına göre en tehlikeli 3 burç açıklandı. Arkadaşınıza burcunu sorun
﻿Suç oranına göre en tehlikeli 3 burç açıklandı. Arkadaşınıza burcunu sorun
﻿Süleyman Soylu’nun açtığı davada Sedat Peker’in avukatı iki önemli istekte bulundu
2
﻿Süleyman Soylu’nun açtığı davada Sedat Peker’in avukatı iki önemli istekte bulundu
﻿Süleyman Soylu’nun açtığı davada Sedat Peker’in avukatı iki önemli istekte bulundu
﻿Eski ülkücü amcanın 2 yumurta 1 ekmek hesabı AKP’li dayıları sağa sola kaçırdı. Gerçekleri duymamak için kulaklarını kapattılar
3
﻿Eski ülkücü amcanın 2 yumurta 1 ekmek hesabı AKP’li dayıları sağa sola kaçırdı. Gerçekleri duymamak için kulaklarını kapattılar
﻿Eski ülkücü amcanın 2 yumurta 1 ekmek hesabı AKP’li dayıları sağa sola kaçırdı. Gerçekleri duymamak için kulaklarını kapattılar
﻿Abdüllatif Şener canlı yayında CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
4
﻿Abdüllatif Şener canlı yayında CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
﻿Abdüllatif Şener canlı yayında CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
﻿BAT ve Philip Morris grubu fiyatlarını indirdi
5
﻿BAT ve Philip Morris grubu fiyatlarını indirdi
﻿BAT ve Philip Morris grubu fiyatlarını indirdi
﻿Arjantinli Rodrigo de Paul'un kız arkadaşından olay itiraf: Seni seviyorum Messi...
6
﻿Arjantinli Rodrigo de Paul'un kız arkadaşından olay itiraf: Seni seviyorum Messi...
﻿Arjantinli Rodrigo de Paul'un kız arkadaşından olay itiraf: Seni seviyorum Messi...
﻿Müşterilerin 9 milyon TL'sini borsaya yatıran banka müdürü tutuklandı
7
﻿Müşterilerin 9 milyon TL'sini borsaya yatıran banka müdürü tutuklandı
﻿Müşterilerin 9 milyon TL'sini borsaya yatıran banka müdürü tutuklandı
﻿Kaçırılan 4 yaşındaki Hele, Şanlıurfa’da bulundu
﻿Kaçırılan 4 yaşındaki Hele, Şanlıurfa’da bulundu
﻿Kaçırılan 4 yaşındaki Hele, Şanlıurfa’da bulundu
﻿AB'den İran'a yaptırım tehdidi
﻿AB'den İran'a yaptırım tehdidi
﻿AB'den İran'a yaptırım tehdidi
﻿Beş kozmetik firması hakkında soruşturma açıldı
﻿Beş kozmetik firması hakkında soruşturma açıldı
﻿Beş kozmetik firması hakkında soruşturma açıldı
﻿Çocukların esrar tüketimi yüzde 15 arttı
﻿Çocukların esrar tüketimi yüzde 15 arttı
﻿Çocukların esrar tüketimi yüzde 15 arttı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.