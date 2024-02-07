Batman'da, refüje çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Kaynak: DHA
Batman'da, refüje çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
Batman'da direksiyon hakimiyetini kaybeden Osman U., aracıyla refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle yan yatan otomobilin sürücüsü Osman U. (24), ağır yaralandı.

Batman'ın Güney Çevre Yolu Kuyubaşı TOKİ mevkisinde medyana gelen olayda, Osman U.'nun kullandığı 27 FD 314 plakalı otomobil, Osman U.'nun direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarpıp, yan yattı.

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HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Otomobilin içinde sıkışan Osman U. ağır yaralanırken, yapılan ihbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Osman U., sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kaldırılıp tedaviye alınan Osman U.’nun hayati tehlikesinin sürdüğü belirtilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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