Batman'da silah kaçakçılığı operasyonu

Kaynak: İHA
Batman'da silah kaçakçılığı operasyonu

Batman'da gerçekleştirilen bir operasyonda, polis ekipleri bir tırda yaptıkları aramada toplamda 269 adet silah ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan iki kişi tutuklandı. Batman Valiliği'nin yaptığı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine bir tırı takibe aldı.

Tır şoförünün, alıcı oldukları belirlenen iki şüpheliyle başka bir araçta buluşmasının ardından operasyon düzenlendi. Tırda yapılan aramada, atışa hazır hale getirilebilecek 269 tabanca, 33 tabanca gövdesi ve 9 bin 557 tabanca parçası ele geçirildi.

Operasyon sonucunda dört şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan ikisi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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