Batman'da silahlı kavga: 1 ölü

Cumhuriyet Mahallesi'nde iki grup arasında, bilinmeyen bir sebeple tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede büyüdü ve taşlı, silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında, 33 yaşındaki Veysel Kapar, silahla ağır yaralandı.

Çevrede bulunan vatandaşların ihbarıyla, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, Kapar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Kapar’ın cansız bedeni otopsi işlemleri için Batman Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri tarafından olayla ilgili açılan soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Diğer yandan, öldürülen kişi ile isim, soy isim ve yaş benzerliğinden dolayı Batman'da müzik organizasyonluğu yapan Veysel Kapar'ın, sabaha kadar telefonları çaldı. Kapar, öldürülen kişinin kendisi olmadığını iletmek amacıyla, sosyal medya hesaplarından bir paylaşım yaptı ve paylaşımında, “Değerli arkadaşlar haber doğru ama kişi ben değilim. Ölen kardeşimize Allah'tan rahmet dilerim” ifadelerini kullandı.