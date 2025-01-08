Batman’da sinema etkinliği sonrası feci kaza: 17'si öğrenci 20 yaralı

Düzenleme: Kaynak: AA
Batman’da sinema etkinliği sonrası feci kaza: 17'si öğrenci 20 yaralı

Batman'da öğrencileri taşıyan okul servisi ile bir otomobilinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 17'si öğrenci 20 kişi yaralandı.

Çamlıtepe Mahallesi'nde sinema etkinliğine katılan öğrencileri taşıyan servis aracı ile Nimet K. idaresindeki otomobil çarpıştı.

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Kazada, servis aracındaki 17 öğrenci ve öğretmen ile her iki aracın sürücüleri hafif yaralandı.

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Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri, yaralıları ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk etti. Kazanın ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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