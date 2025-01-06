Kayseri'de öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 5'i öğrenci 10 yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kayseri'de öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 5'i öğrenci 10 yaralı

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde öğrenci servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 5'i öğrenci, 10 kişi yaralandı.

Karakaya-Özvatan Kavşağı Mevkii'nde meydana gelen kazada, otomobil ile öğrenci servisi çarpıştı. Kazada serviste bulunan 5 öğrenci, otomobilde bulunan 5 kişi olmak üzere toplamda 10 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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Jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, yaralılarda ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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BAŞKAN METİN'DEN YARALILARA ZİYARET

Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin de, kazanın ardından yaralıları tedavi altına alındıkları Bünyan İlçe Devlet Hastanesi'nde ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

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Metin, "Karakaya -Özvatan kavşağında meydana gelen trafik kazası sonucunda yaralanan öğrenci ve memur kardeşlerimizi gözetim altına alındıkları Bünyan Devlet Hastanemizde, ilçe Kaymakamımız Turgut Gülen, Büyükşehir Meclis Üyemiz Mustafa İşlenmiş ve Bünyan Devlet Hastanesi Başhekimimiz Nuri Çakır ile beraber ziyaret ederek sağlık durumları hakkında bilgi aldık. Yaralanan hemşehrilerimizin ve evlatlarımızın sağlık durumları gayet iyi. Kaza yapan iki tarafa da geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum" dedi.

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