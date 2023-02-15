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Batman'da 94 adet tarihi sikke ele geçirildi

Batman'da düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalanırken, 94 adet tarihi sikke ele geçirildi.

Haber Giriş: 15 Şubat 2023 Çarşamba - 16:15
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Batman'da tarihi eser operasyonu

Batman'da 94 adet tarihi sikke ele geçirildi
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İHA'nın haberine göre, Batman'da polisin düzenlediği tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda, 94 sikke, tarihi eser niteliğinde testi ve 1 adet tas ele geçirildi; 2 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Batman İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen 2 farklı operasyonda, 94 sikke, tarihi eser niteliğinde testi ve 1 adet tas ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında, 'Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanuna Muhalefet' suçundan işlem yapıldı.

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