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Batman'da terör operasyonu: 11 kişi yakalandı   

Batman İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi tarafından terör örgütü PKK/KCK ve FETÖ/PDY yönelik operasyonda 11 kişi yakalandı.  

Haber Giriş: 24 Kasım 2022 Perşembe - 19:20
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Batman'da terör operasyonu: 11 kişi yakalandı   

Batman'da terör operasyonu: 11 kişi yakalandı   
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Kent merkezinde sabah saatlerinde silahlı terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve terör örgütü mensuplarının yakalanması amacıyla düzenlenen operasyonlarda 8’i PKK/KCK, 3’ü FETÖ/PDY mensubu 11 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. (İHA)


           

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