﻿Batman'da terör operasyonu: 11 kişi yakalandı   

Kent merkezinde sabah saatlerinde silahlı terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve terör örgütü mensuplarının yakalanması amacıyla düzenlenen operasyonlarda 8’i PKK/KCK, 3’ü FETÖ/PDY mensubu 11 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheliler Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. (İHA)
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