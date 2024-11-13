Batman’da zincirleme kazada 6 araç birbirine girdi! Yaralılar var

Şerbetli köyü yakınlarında gerçekleşen kazaya 3 tır, 2 kamyonet ve 1 otomobil karıştı.
Kazada yaralanan 6 kişi, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Batman’daki hastanelere kaldırıldı.
Kaza sırasında tırların arasında sıkışan iki kamyonet sürücüsü, sağlık, jandarma, itfaiye ekipleri ve çevredeki vatandaşların yardımıyla araçlarından çıkarıldı.
Kaza nedeniyle kısa süreliğine ulaşıma kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından tekrar açıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.