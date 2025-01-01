Batman’daki yılbaşı önlemlerinde araçlar didik didik arandı

Kaynak: İHA
Batman’daki yılbaşı önlemlerinde araçlar didik didik arandı

Batman polisi, yeni yıl denetimleri çerçevesinde kent genelinde asayiş uygulaması yaptı. Sürücülere alkol testi yapan ekipler, narkotik köpekleri ile arama yaptı. Kural ihlali yapan ve alkollü araç kullanan sürücülere cezai işlem uygulandı.

Kentte, yılbaşı gecesi polis ekipleri görevlerinin başında halkın güvenliği için denetim gerçekleştirdi. Ekipler, kontrol noktalarında durdurdukları araçların evraklarını inceledi, sürücülere alkol testi yaptı. Kural ihlali yapan ve alkollü araç kullanan sürücülere cezai işlem uygulandı.

Ayrıca kontrol noktasında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri görev aldı. Bu noktalarda narkotik arama köpeği "Maili" de polis memurunun gözetiminde bagaj ve araçların her tarafını didik didik aradı.

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