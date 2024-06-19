Batshuayi adım adım Galatasaray'a

Kaynak: Haber Merkezi
Batshuayi adım adım Galatasaray'a

Sezonu Fenerbahçe'de geçiren Michy Batshuayi'nin temsilcisi Meissa N'Diaye, transfer görüşmelerini tamamlamak için avukatıyla birlikte İstanbul'a geldi.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'yi sarsacak flaş bir transfer hamlesi geldi.

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Sezonu 102 puanla şampiyon tamamlayan Cimbom, yeni sezona da iddialı bir giriş yapmak istiyor.

Bu kapsamda transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden yönetim, Fenerbahçe'nin Belçikalı yıldızı Michy Batshuayi'yi kadrosuna katmak istiyor.

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TEMSİLCİSİ İSTANBUL'A GELDİ!
Bir süredir Batshuayi ile görüşme halinde olan Galatasaray, oyuncuya yıllık 3 milyon euro'dan 3 yıllık sözleşme önerdi. Ayrıca 3 milyon euro da imza parası teklif etti.

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Fenerbahçe ise Batshuayi’ye 3 yıllık sözleşme, 1 milyon euro imza parası, 3 milyon euro yıllık ücret önerdi.

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Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Michy Batshuayi'nin Temsilcisi Meissa N'diaye transfer görüşmelerini sonuçlandırmak için avukatıyla birlikte İstanbul'a geldi.

Fransız menajer bugün İstanbul'da Galatasaray yetkilileri ile bir araya gelecek.

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