Kariyerinde Marsilya, Chelsea, Dortmund, Valencia, Crystal Palace, Beşiktaş, Fenerbahçe ve son olarak Galatasaray gibi birçok takımın formasını giyen Michy Batshuayi, Eintracht Frankfurt'ta da istikrar sağlayamadı.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Galatasaray’dan 3 milyon Euro bonservis bedeliyle Eintracht Frankfurt’a transfer olan Belçikalı santrfor, Bundesliga temsilcisinde de beklenen performansı gösteremedi.

Bu sezon görev aldığı 5 maçta toplam 63 dakika süre alabilen 32 yaşındaki tecrübeli golcüyle yolların ayrılması bekleniyor.

Sky Sport'un haberine göre; E. Frankfurt, 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Batshuayi ile ara transfer döneminde olmazsa sezon sonunda kesin olarak yollarını ayırma kararı aldı.

Belçika Milli Takımı'nda forma giydiği 55 maçta 27 gol atarak etkileyici bir performansa imza atan yıldız oyuncunun kariyerinin nasıl şekilleneceği şimdiden merak konusu oldu.