Batshuayi Galatasaray'a imza atarsa tarihe geçecek

Belçikalı futbolcu Michy Batshuayi, Galatasaray’la sözleşme imzalaması halinde, Süper Lig’de 3 büyüklerde forma giyen tek yabancı futbolcu unvanını da alacak.

2021-2022 sezonunda Crystal Palace’den Beşiktaş’a kiralık olarak gelen ve siyah-beyazlı forma ile inişli çıkışlı bir grafik çizen Batshuayi, zaman zaman da Beşiktaşlı taraftarların tepkilerine hedef olmuştu.

2022-2023 ve 2023-2024 sezonunda Fenerbahçe formasıyla 43 maça çıkan Belçikalı santrafor, bu sezon tüm kulvarlarda sarı lacivertli takıma 24 gol ve 3 asist desteği vermişti.

Fransa’da sarı-kırmızılıların sağlık kontrolünden geçen Belçikalı santrafor, Galatasaray ile ön protokol imzaladı.

3 BÜYÜKLERDE FORMA GİYMİŞ FUTBOLCULAR

- Saffet Sancaklı

- Sergen Yalçın

- Ahmet Yıldırım

- Emre Aşık

- Mehmet Yozgatlı

- Burak Yılmaz

- Caner Erkin

- Mehmet Topal