Batshuayi Galatasaray'a imza atarsa tarihe geçecek

Arif Aydın Kaplan
Batshuayi Galatasaray'a imza atarsa tarihe geçecek

Belçikalı yıldız golcü Michy Batshuayi, Galatasaray ile sözleşme imzalaması durumunda Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'da forma giymiş ilk yabancı futbolcu olacak.

Belçikalı futbolcu Michy Batshuayi, Galatasaray’la sözleşme imzalaması halinde, Süper Lig’de 3 büyüklerde forma giyen tek yabancı futbolcu unvanını da alacak.

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2021-2022 sezonunda Crystal Palace’den Beşiktaş’a kiralık olarak gelen ve siyah-beyazlı forma ile inişli çıkışlı bir grafik çizen Batshuayi, zaman zaman da Beşiktaşlı taraftarların tepkilerine hedef olmuştu.

2022-2023 ve 2023-2024 sezonunda Fenerbahçe formasıyla 43 maça çıkan Belçikalı santrafor, bu sezon tüm kulvarlarda sarı lacivertli takıma 24 gol ve 3 asist desteği vermişti.

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Fransa’da sarı-kırmızılıların sağlık kontrolünden geçen Belçikalı santrafor, Galatasaray ile ön protokol imzaladı.

3 BÜYÜKLERDE FORMA GİYMİŞ FUTBOLCULAR
- Saffet Sancaklı
- Sergen Yalçın
- Ahmet Yıldırım
- Emre Aşık
- Mehmet Yozgatlı
- Burak Yılmaz
- Caner Erkin
- Mehmet Topal

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