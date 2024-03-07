Batshuayi her şeyi anlattı

Fenerbahçe'nin süper yedeği Michy Batshuayi, çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Batshuayi, takımda yedek kalması ve İsmail Kartal'la ilişkileri hakkında konuşurken dikkat çeken ifadeler kullandı.

Batshuayi, şunları söyledi:

"Yedek kalmak değil ben de her futbolcu gibi oynamak istiyorum. Her oyuncu bunu ister. Ancak hocamız İsmail Kartal'la sürekli olarak iletişim halindeyiz. İyi anlaşıyoruz. Bana güvendiğini hissediyorum.

Ancak şunu söylemeliyim; o da beni ne zaman kullanması gerektiğini biliyor.

Oyanıp oynamamla ilgili karar elbette ki onun. Sonuçta patron o."

Batshuayi, Union Saint-Gilloise maçıyla ilgili olarak da şu ifadeleri kullandı:

"Güzel bir maç olacak. Benim açımdan burada olmak büyük bir keyif ve mutluluk. Arkadaşlarım, ailem maçta olacak. Büyüdüğüm yer burası, benim için özel. İyi bir performans ortaya koymak istiyorum.

Union Saint-Gilloise kalecisi Anthony Moris'in küçüklükten takım arkadaşım. Onunla karşılaşacak olmak benim için keyifli olacak.

Ofansif anlamda tehlikeli bir takıma karşı oynayacağız ama ben de kendi takımıma çok güveniyorum. Biz güçlü bir takımız. Bizim de hızlı ve güçlü defans oyuncularımız var."