Batshuayi kalbini Fenerbahçe'de tutuyor

30 Haziran'da Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erecek olan Michy Batshuayi, Galatasaray ile anlaşma sağlamıştı.

Galatasaray, Belçikalı golcüye 3 yıllık sözleşme teklif ederken, 3 milyon euro imza parası ve 3 milyon euro da yıllık ücret teklifini sundu.

Bu teklifi kabul eden Batshuayi'nin Temmuz başında Galatasaray'a imza atması bekleniyor.

FENERBAHÇE'Yİ SİLMEDİ

Michy Batshuayi'nin Fenerbahçe detayı gözlerden kaçmadı.

Galatasaray'ın resmi imza atmak için gün saydığı Michy Batshuayi, Instagram biyografisinde sarı lacivertli kaplerle Fenerbahçe'yi tutmaya devam ediyor.

30 yaşındaki futbolcunun biyografisinde, Fenerbahçe futbolcusu yazarken, sarı lacivertli kalpler yer alıyor.

Batshuayi'nin önümüzdeki günlerde ne yapacağı merak konusu oldu.