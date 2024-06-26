Batshuayi kalbini Fenerbahçe'de tutuyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Batshuayi kalbini Fenerbahçe'de tutuyor

Galatasaray'a imza atması beklenen Belçikalı golcü Michy Batshuayi'nin Instagram hesabında sarı lacivertli kalplerle Fenerbahçe'yi tutmaya devam ediyor.

30 Haziran'da Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erecek olan Michy Batshuayi, Galatasaray ile anlaşma sağlamıştı.

Galatasaray, Belçikalı golcüye 3 yıllık sözleşme teklif ederken, 3 milyon euro imza parası ve 3 milyon euro da yıllık ücret teklifini sundu.

Bu teklifi kabul eden Batshuayi'nin Temmuz başında Galatasaray'a imza atması bekleniyor.

FENERBAHÇE'Yİ SİLMEDİ
Michy Batshuayi'nin Fenerbahçe detayı gözlerden kaçmadı.

Galatasaray'ın resmi imza atmak için gün saydığı Michy Batshuayi, Instagram biyografisinde sarı lacivertli kaplerle Fenerbahçe'yi tutmaya devam ediyor.

30 yaşındaki futbolcunun biyografisinde, Fenerbahçe futbolcusu yazarken, sarı lacivertli kalpler yer alıyor.

Batshuayi'nin önümüzdeki günlerde ne yapacağı merak konusu oldu.

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