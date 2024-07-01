Batshuayi resmen Galatasaray'da. Fenerbahçe'ye flaş gönderme

Galatasaray yeni sezonun ilk transferini gerçekleştirdi.

Sarı-Kırmızılı ekip, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Michy Batshuayi ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Galatasaray, Belçikalı yıldızın mali detaylarını da Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

Açıklamada, "Profesyonel futbolcu Michy Batshuayi- Atunga ile transferi konusunda 3 sezon için anlaşmaya varılmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya 2024-2025 sezonu için 1.500.000 Eur, 2025-2026 sezonu için 1.000.000 Eur, 2026-2027 sezonu için 500.000 Eur tutarında imza ücreti ödenecek olup her bir futbol sezonu için net 3.000.000 Eur sezonluk ücret ödenecektir" denildi.

Bu arada Michy Batshuayi transferinin açıklandığı videoda Fenerbahçe'ye flaş bir gönderme yapıldı. Videoda, uydudan çekilen bir görünün sonunda Samandıra Can Bartu Tesisleri görülüyor ve sonunda ok saplanmış kalp yer alıyor.

Sarı-Kırmızılılar bu videoya yaptığı yorumlarda, "Biz istersek Samandıra'nın kalbinden alırız" mesajı verildiğini iddia etti.