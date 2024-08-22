Batshuayi topu Okan Buruk'a attı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Batshuayi topu Okan Buruk'a attı

Young Boys ağlarına 2 gol atıp yıldızlaşan Michy Batshuayi, mağlubiyet sonrası üzüntülüydü.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play off turu ilk maçında Young Boys'a 3-2'lik skorla mağlup oldu. Oyuna sonradan girip 2 gol atarak skoru eşitleyen Michy Batshuayi karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Sonuçtan dolayı mutsuz olduklarını söyleyen Belçikalı yıldız, "Sentetik sahada oynadık, kolay değildi. Çok fazla süre alamadım ama maçtan önce hocamız bana olumlu sözlerle motive etti. Ben de sahaya çıktım, golleri attım. Sonuçtan mutlu değiliz ama rövanşa konsantre olacağız." diye konuştu.

Yıldız oyuncu ayrıca, "Ben sadece bir oyuncuyum. Hoca, rövanş için çözümü bulacaktır" diyerek topu teknik direktör Okan Buruk'a attı.

aa-20240821-35457603-35457594-young-boys-v-galatasaray-uefa-champions-league.jpg

İlgili Haberler
Galatasaray'ı Young Boys'un elinden Batshuayi de kurtaramadı
Galatasaray İsviçre'de VAR'la yıkıldı. Batshuayi uçurdu Abdülkerim yaktı
Öne Çıkanlar
Gram altında 1000 lira depremi. Ekonomi uzmanı birden değişeceği tarihi duyurdu
Gram altında 1000 lira depremi. Ekonomi uzmanı birden değişeceği tarihi duyurdu
Giyim devi o markasını kapatıyor. Türkiye'de yüzlerce mağazası var
Giyim devi o markasını kapatıyor. Türkiye'de yüzlerce mağazası var
158 bin 460 lira cezası var. Bakan Bolat duyurdu
158 bin 460 lira cezası var. Bakan Bolat duyurdu
Reha Muhtar'dan müjdeli haber geldi ; Ne zaman uyandırılacak belli oldu
Reha Muhtar'dan müjdeli haber geldi ; Ne zaman uyandırılacak belli oldu
Dolar 34 Euro 38 liraya dayandı. Piyasalarda hareketlilik başladı
Dolar 34 Euro 38 liraya dayandı. Piyasalarda hareketlilik başladı
Trabzonspor'da 4 ayrılık birden. Resmen açıklandı
Trabzonspor'da 4 ayrılık birden. Resmen açıklandı
Son Haberler
Asırlık çınarın dalları koptu. Altında oturan 9 kişi yaralandı Yaşam
Asırlık çınarın dalları koptu. Altında oturan 9 kişi yaralandı
Nijerya'da aşırı yağışlar sele döndü. 28 ölü Dünya
Nijerya'da aşırı yağışlar sele döndü. 28 ölü
UNRWA'dan kritik açıklama: Artık Gazze'de güvenli hiçbir bölge yok. İnsanlar sanki ölümü bekliyor Dünya
UNRWA'dan kritik açıklama: Artık Gazze'de güvenli hiçbir bölge yok. İnsanlar sanki ölümü bekliyor
New York borsasında kapanış verileri açıklandı Ekonomi
New York borsasında kapanış verileri açıklandı
Hakkında 40 yıl hapis cezası olan hükümlü Kütahya'da yakalandı Yaşam
Hakkında 40 yıl hapis cezası olan hükümlü Kütahya'da yakalandı
Rize'de 2 otomobil çarpıştı. 2 ölü 6 yaralı Yaşam
Rize'de 2 otomobil çarpıştı. 2 ölü 6 yaralı
Klimanızın evinizi buzhaneye çevireceği yöntem ortaya çıktı. Meğer ustalar da böyle yapıyormuş Keşfet
Klimanızın evinizi buzhaneye çevireceği yöntem ortaya çıktı. Meğer ustalar da böyle yapıyormuş