Batshuayi topu Okan Buruk'a attı

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play off turu ilk maçında Young Boys'a 3-2'lik skorla mağlup oldu. Oyuna sonradan girip 2 gol atarak skoru eşitleyen Michy Batshuayi karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Sonuçtan dolayı mutsuz olduklarını söyleyen Belçikalı yıldız, "Sentetik sahada oynadık, kolay değildi. Çok fazla süre alamadım ama maçtan önce hocamız bana olumlu sözlerle motive etti. Ben de sahaya çıktım, golleri attım. Sonuçtan mutlu değiliz ama rövanşa konsantre olacağız." diye konuştu.

Yıldız oyuncu ayrıca, "Ben sadece bir oyuncuyum. Hoca, rövanş için çözümü bulacaktır" diyerek topu teknik direktör Okan Buruk'a attı.