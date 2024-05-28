Batshuayi yıkıldı. Flaş Trabzonspor detayı

EURO 2024’ün başlamasına artık bir aydan az bir zaman kalırken E Grubu’nda Slovakya, Romanya ve Ukrayna ile mücadele edecek olan Belçika aday kadrosunu açıkladı.
Belçika Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe’nin yıldız golcüsü Michy Batshuayi kadroda kendine yer bulamadı.
Trabzonsporlu yıldız isim Thomas Meunier ise aday kadroya çağrıldı.
İşte Belçika’nın aday kadrosu:
Kaleciler
Casteels, Sels, Kaminski
Defans
Castagne, Meunier, Witsel, Faes, Debast, Vertonghen, De Cuyper, Theate
Orta saha
Kevin De Bruyne, Carrasco, Onana, Mangala, Vermeeren, Vranckx, Tielemans.
Hücum
Lukebakio, Bakayoko, Lukaku, Openda, Doku, Trossard, De Ketelaere
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