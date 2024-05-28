Batshuayi yıkıldı. Flaş Trabzonspor detayı

Kaynak: Haber Merkezi
Batshuayi yıkıldı. Flaş Trabzonspor detayı

Belçika'nın EURO 2024 kadrosu görenleri şaşırttı.

EURO 2024’ün başlamasına artık bir aydan az bir zaman kalırken E Grubu’nda Slovakya, Romanya ve Ukrayna ile mücadele edecek olan Belçika aday kadrosunu açıkladı.

michy-batshuayi-fenerbahce-1705521634-126709.jpg

Belçika Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe’nin yıldız golcüsü Michy Batshuayi kadroda kendine yer bulamadı.

thumbs-b-c-f755e38c3e627a379a9d69731e15a420.jpg

Trabzonsporlu yıldız isim Thomas Meunier ise aday kadroya çağrıldı.

İşte Belçika’nın aday kadrosu:

Kaleciler

Casteels, Sels, Kaminski

Defans

Castagne, Meunier, Witsel, Faes, Debast, Vertonghen, De Cuyper, Theate

Orta saha

Kevin De Bruyne, Carrasco, Onana, Mangala, Vermeeren, Vranckx, Tielemans.

Hücum

Lukebakio, Bakayoko, Lukaku, Openda, Doku, Trossard, De Ketelaere

İlgili Haberler
Bursaspor saat verdi. O isimler açıklanacak
Bursaspor saat verdi. O isimler açıklanacak
TFF 2. Lig takımı kapanıyor
TFF 2. Lig takımı kapanıyor
Son Haberler
Flaş… Flaş… İspanya Filistin Devleti’ni resmen tanıdı Dünya
Flaş… Flaş… İspanya Filistin Devleti’ni resmen tanıdı
Zehir tacirlerine baskın Gündem
Zehir tacirlerine baskın
Sokak köpekleri dehşet saçtı. 53 yaşındaki kadın ölümden döndü Yerel Haberler
Sokak köpekleri dehşet saçtı. 53 yaşındaki kadın ölümden döndü
Sinan Engin Fenerbahçe'nin şampiyonluğu nasıl kaybettiğini açıkladı Spor
Sinan Engin Fenerbahçe'nin şampiyonluğu nasıl kaybettiğini açıkladı
İşçileri taşıyan minibüs devrildi. Yaralılar var Yaşam
İşçileri taşıyan minibüs devrildi. Yaralılar var
Deniz Akkaya'ya şok Magazin
Deniz Akkaya'ya şok
Trump’ın seçilmesi Ukrayna’nın geleceğini nasıl etkiler Dünya
Trump’ın seçilmesi Ukrayna’nın geleceğini nasıl etkiler