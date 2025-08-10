Battlefield 6 Beta rekorlarını alt üst etti

Oyun dünyasının en çok beklenen serilerinden biri olan Battlefield, yeni oyunuyla daha çıkmadan rekor kırmaya başladı. Açık beta sürecine giren Battlefield 6, sadece birkaç gün içinde Steam platformunda eş zamanlı oyuncu sayısında tüm zamanların rekorunu kırdı. Oyunun beta sürümü, 334.549 anlık oyuncu zirvesine ulaşarak serinin önceki tüm yapımlarını geride bıraktı. Bu ilgi sadece oyun içinde kalmadı; Twitch'te de 856.000'den fazla izleyiciye ulaşarak, yayın platformlarında da adından söz ettirdi. Bu rekor seviye ilgi, oyunun tam sürümüne yönelik beklentileri daha da yükseltirken, bir diğer yandan da oyunda ortaya çıkan zorunlu güvenlik önlemleri, oyuncular arasında ciddi tartışmaları başlattı.

YENİ GÜVENLİK KALKANI

Battlefield 6, oyunun en büyük sorunlarından biri olan hileye karşı yeni bir cephe açtı. Geliştirici ekip, EA Anti-Cheat adını verdikleri, bilgisayarın çekirdek seviyesinde çalışan bir hile koruma sistemiyle geliyor. Bu sistem, oyunun güvenliğini en üst düzeye çıkarmayı hedeflerken, bir dizi teknik gereksinimi de beraberinde getiriyor. Sistemin en önemli şartlarından biri, kullanıcıların bilgisayarlarında UEFI modunda Secure Boot özelliğinin etkin olması. Bu zorunluluk, oyun dünyasında farklı kesimlerden oyuncuların tepkisini çekti. Özellikle eski donanım kullanan veya Linux işletim sistemi gibi alternatif platformlarda oynamayı tercih edenler, bu durumun kendilerini beta sürecinin dışında bırakacağı endişesini taşıyor.

HİLECİLER İÇİN YOLUN SONU MU?

Geliştirici ekibin paylaştığı verilere göre, beta süreci boyunca EA Anti-Cheat, 330.000'den fazla hile girişimini engelledi. Bu rakam, sistemin ne kadar agresif bir şekilde çalıştığını gözler önüne seriyor. Ancak, her şeye rağmen bazı oyuncular duvar hilesi gibi yöntemlerle karşılaşmaya devam ettiklerini belirtiyor. Geliştirici ekip ise Secure Boot'un tek başına yeterli olmadığını, hileye karşı sürekli güncellemelerle savaşmaya devam edeceklerini vurguluyor. Bu açıklamalar, oyunun tam sürümünde hileye karşı daha güçlü ve gelişmiş bir koruma mekanizmasının olacağı yönünde umut veriyor. EA'nın özel ekipleri, şüpheli hesapları tespit edip betadan uzaklaştırarak adil bir oyun ortamını korumaya çalışıyor.

TAM SÜRÜM ÖNCESİ HEYECANLI BEKLEYİŞ

Battlefield 6'nın tam sürümü, 10 Ekim 2025'te PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X/S gibi yeni nesil konsollarda çıkış yapmaya hazırlanıyor. Geliştiriciler, beta sürecinden elde ettikleri tüm verileri, oyunun tam sürümünü daha stabil, güvenli ve sorunsuz hale getirmek için kullanacaklarını belirtiyor. Türkiye'deki oyuncular için de bu süreç, teknik hazırlıkların yapılması gerektiği anlamına geliyor. Oyuncuların beta erişimi için BIOS ve UEFI ayarlarını gözden geçirmeleri, oyunun tam sürümü için de önemli bir altyapı oluşturuyor. Tüm bu gelişmeler, oyun dünyasının devlerinden Battlefield'ın sadece bir oyun olmaktan öte, güvenlik ve teknoloji standartlarını da yeniden belirleyecek bir yapım olacağının sinyallerini veriyor.