Battlefield 6, piyasaya çıkmasının üzerinden kısa bir süre geçmesine rağmen 6,5 milyondan fazla satış adedine ulaşarak 350 milyon dolardan fazla gelir elde etti. Bu rakam, Electronic Arts’ın uzun süredir hedeflediği Call of Duty seviyesinde satışlara yaklaşan bir performansı işaret ediyor. Başarı, sadece PC’de değil, konsollarda da güçlü bir talep ile destekleniyor.

Analist firması Alinea Analytics’in verilerine göre oyuncuların yüzde 56,7’si oyunu Steam üzerinden satın aldı. Bu platformda Battlefield 6, 3,5 milyondan fazla satış gerçekleştirdi ve 220 milyon dolardan fazla gelir sağladı. Konsol tarafında ise PlayStation 5 kullanıcıları (%23,7) ile Xbox Series S|X kullanıcıları (%19,6) arasında dar bir fark bulunuyor.

Alinea Analytics ayrıca oyunun, satın alan kullanıcıların ilgisini korumakta oldukça başarılı olduğunu belirtiyor. Firma, Battlefield 6’nın günlük aktif kullanıcı grafiğinin son derece istikrarlı olduğunu söylüyor.

Öte yandan geliştiriciler, oyunun dengesi için ilk ayarlamaları yapmaya başladı. 28 Ekim’de başlayacak olan 1. Sezon, yeni haritalar, oyun modları, silahlar ve daha fazlasını oyuncularla buluşturacak. Ayrıca, Battle Royale modu Battlefield Labs programında test ediliyor.