Batuhan Karacakaya tezkereyi aldı! Askerlik fotoğraflarını ilk kez paylaştı

Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Bülent Ziyagil karakteriyle adını duyuran ve Survivor yarışmasıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Batuhan Karacakaya, askerliğini tamamladı. Erzincan 59'uncu Havan ve Topçu Eğitim Tugay Komutanlığı'nda vatani görevini yapan Karacakaya, duygularını dile getirdi.

Batuhan Karacakaya tezkereyi aldı! Askerlik fotoğraflarını ilk kez paylaştı

'Aşk-ı Memnu'da 'Bülent' karakterini canlandırarak çocuk yaşta şöhreti yakalayan ve Survivor ile adını geniş kitlelere duyuran Batuhan Karacakaya, askerliğini yaptı.

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Vatani görevini tamamlayan Batuhan Karacakaya, duygularını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dile getirdi ve askerlik fotoğraflarını yayımladı.

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Batuhan Karacakaya, "Askerliğimi Erzincan 59’uncu Havan ve Topçu Eğitim Tugay Komutanlığı'nda yapmak nasip oldu. Bütün komutanlarımız çok değerli ve iyi kalplilerdi. Dilerim ki Allah, her daim onların yardımcıları olsun. Katıldıkları operasyonları yakından dinlemek, onlardan eğitim almak gurur vericiydi. Türkiye'nin dört bir yanından gelen asker arkadaşlarım beni kardeşleri gibi gördükleri için ayrıca mutlu oldum. Bu yolda benimle yürüyen herkese selam olsun derken yanıma gelip 'seninleyiz' diyenlere tekrardan selam olsun" dedi.

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