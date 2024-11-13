Batuhan Karadeniz hakkında karar çıktı. 'Yasa dışı bahse teşvik' suçundan tutuklama kararı çıkmıştı

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Batuhan Karadeniz hakkında karar çıktı. 'Yasa dışı bahse teşvik' suçundan tutuklama kararı çıkmıştı

'Yasa dışı bahse teşvik' soruşturması kapsamında eski futbolcu ve spor yorumcusu Batuhan Karadeniz hakkında da gözaltı kararı çıkmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Batuhan Karadeniz için harekete geçti. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği savcılığın talebini kabul ederek Karadeniz'in sosyal medya hesaplarının kapatılmasına karar verdi.

Aralarında Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ında aralarında bulunduğu 16 kişi 'yasa dışı bahse teşvik' suçlamasıyla 11 Kasım tarihinde gözaltına alınmıştı. Ortaç ve Erbil hariç herkes tutuklanmıştı. Ortaç ve Erbil'e ise ev hapsi kararı verilmişti.

Yasa dışı bahis reklamı yaptığı öne sürülen isimlerden biri de eski futbolcu ve spor yorumcusu Batuhan Karadeniz'di. Batuhan Karadeniz, geçtiğimiz eylül ayında internet üzerinden canlı yayın yaptığı esnada yasa dışı bahis sitesinden kumar oynamış ve gündem olmuştu.

SOSYAL MEDYA HESAPLARI KAPATILDI!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yurt dışında olduğu öğrenilen Batuhan Karadeniz için harekete geçti. Başsavcılık, Instagram ve YouTube hesaplarının kapatılması için nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine erişim engeli talebinde bulundu. Kararı değerlendiren hakimlik Karadeniz'in Instagram ve Youtube hesabının kapatılmasına karar verdi.

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