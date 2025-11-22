Eski milli futbolcu Batuhan Karadeniz hakkında, sosyal medya üzerinden yasadışı bahis ve kumarı teşvik eden paylaşımlar ile yasadışı bahis sitesi reklamı yaptığı gerekçesiyle, "7258 Sayılı Yasaya Muhalefet" ve "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama" suçlarından kırmızı bülten çıkarıldı.

BATUHAN KARADENİZ'İN TÜM MAL VARLIKLARINA EL KOYULDU

Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre; Batuhan Karadeniz’in de taşınır ve taşınmaz mallarına, şirket ve ortaklık paylarına, banka ve finans kuruluşlarında bulunan mevduat ve yatırım hesaplarına, kripto para piyasası ve borsasında bulunan varlıklarına el koyuldu.