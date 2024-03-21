Batuhan Karadeniz'i topa tuttular: "Ciddiye alınacak karakter değil"

Haluk Yürekli ve Murat Aşık’ın futbol dünyasından derledikleri açıklamalar arasında kıymete değer buldukları 5 tanesini seçerek üzerine konuştukları Futbol Linç programında Batuhan Karadeniz hakkında dikkat çekici tespitlerde bulunuldu.

Son yıllarda dümenini Youtube’a kıran eski topçu Batuhan Karadeniz, yeni mecrasında anlattığı güldürücü anılarıyla isminden söz ettirmeyi başarıyor. Fakat son haftalarda çeşitli kaynaklar Batuhan Karadeniz’in kendi yaşamadığı hatta bazısı hiç yaşanmamış olayları kendi yaşamışçasına anlattığını iddia ediliyorlar.

Geçenlerde Batuhan Karadeniz’in anlattığı Drogba hikayesinin sahte olduğu ortaya çıkmış sonrasında ise Lugano anısı da dönemin futbolcuları tarafından yalanlanmıştı. Karadeniz’in gündemde kalmak için anı uydurup uydurmadığı konusunu masaya yatıran Haluk Yürekli ve Murat Aşık, eski milli futbolcu Tümer Metin’in açıklamalarını izledikten sonra Karadeniz’in hikayeleri hakkında “Herhalde kendisi yazıyor” iddiasında bulundular.

“CİDDİYE ALINACAK BİR KARAKTER DEĞİL”

Batuhan’ın her anlattığı uydurma mı acaba? Science Fiction mı anlattıkları? -Rüyasında görmüştür... Baktırdınız mı peki? -Paron neye baktırayım? Atakan söylediğine göre… O Beşiktaş muhabiri. Gayet de iyi biliyorlar. Oynamadığı ortaya çıkı. Şimdi nasıl anlattın abi bunu? Rüyanda mı oynuyorsun sen mesela... Kendin mi yazıyorsun?

İşte komiklikler şakalar, işte manşet olmak için, demek ki böyle konuşuyor… Peki bir dakika, takıntı haline gelsin istemiyorum. Bu, programın bir parçası olduğu için, önümüze geldiği için konuşuyoruz. Yoksa bu kadar ciddiye aldığımızı falan düşünmesin kendisini. Çünkü ciddiye alınacak bir karakter değil.