Batuhan'a son veda! Ağabeyi öldürüp, lüks cipte intihar girişiminde bulunmuştu

Olay, dün saat 15.30 sıralarında Aziziye İlçesi Saltuklu Mahallesi'nde meydana geldi. Batuhan ve Doğuhan Yavuz kardeşler, henüz bilinmeyen nedenle evlerinde tartıştı.

TARTIŞTIĞI KARDEŞİNE KURŞUN YAĞDIRDI

Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Batuhan Yavuz, tabancayla kardeşi Doğuhan Yavuz'a 5 el ateş etti. Doğuhan Yavuz, vücuduna isabet eden kurşunlarla kanlar içerisinde yere yığılırken, ağabeyi ise evden çıkarak cip ile uzaklaştı.

Doğuhan Yavuz (Üstte)

AĞIR YARALIYDI, KURTARILAMADI

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olduğu belirlenen Doğuhan Yavuz, ambulansla Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Yavuz, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

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Batuhan Yavuz (Üstte)

PTS İLE YERİ TESPİT EDİLDİ

Kaçan Batuhan Yavuz'un idaresindeki cipin, Plaka Tanıma Sistemi (PTS) incelemesinde Kuzey Çevre Yolu'nda olduğu tespit edildi. Polisin takip ettiğini fark eden Yavuz, bir süre sonra aracı durdu.

LÜKS CİPTE İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU

Ekiplerin araçtan inmesi için megafonla anons ettiği Batuhan Yavuz, kardeşini öldürdüğü tabancayı başına doğrultarak ateşledi.

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HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Ağır yaralı olarak Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Batuhan Yavuz'un hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Adli Tıp Kurumu'ndan bugün sabah saatlerinde cenazesi alınan Doğuhan Yavuz, Narmanlı Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından kent merkezindeki Asri Mezarlık'ta gözyaşları arasında toprağa verildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.